Украина в ООН призвала Россию отказаться от насилия на Донбассе

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.



В сообщении на Facebook-странице постоянного представительства Украины в ООН говорится, что 26 мая «российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата».



Там также указали, что режим прекращения огня нарушается ежедневно.



«Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатом саммита "нормандской четверки" в Париже и Минским соглашениями», — отмечается в сообщении.