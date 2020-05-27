Украина в ООН призвала Россию отказаться от насилия на Донбассе

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.
В сообщении на Facebook-странице постоянного представительства Украины в ООН говорится, что 26 мая «российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата».
Там также указали, что режим прекращения огня нарушается ежедневно.
«Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатом саммита "нормандской четверки" в Париже и Минским соглашениями», — отмечается в сообщении.