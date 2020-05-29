В ОРДЛО были закрыты 70% угледобывающих предприятий — правозащитники

Согласно данным «Восточной правозащитной группы», за все годы оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты около 70% всех угледобывающих предприятий. Об этом во время презентации отчетов о ситуации на временно оккупированной территории рассказала адвокат и директор группы Вера Ястребова, передает «Укринформ».



«Цинизм действий РФ заключается в том, что 70% угледобывающих предприятий, шахт, закрыто за годы оккупации, сократились зарплаты в разы, выплат пенсионных нет, никакой свободы на мирные собрания или объединение в профсоюзы нет», — сказала она.



Ранее в организации сообщили, что гуппировка «ДНР» намерена закрыть пять шахт: Калиновская-Восточная, им. Челюскинцев, им. И.И. Калинина, им. С.М. Кирова, Холодная-Балка.

С 2014 года Россия вывезла из Донбасса почти 68 миллионов тонн угля различных марок общей стоимостью около 4,7 миллиарда долларов.