«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19

По состоянию на утро 30 мая группировка «ЛНР» подтверждает 405 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области (ОРЛО). За минувшие сутки положительный результат на COVID-19 получили девять человек, заявляют в «минздраве» формирования.



Согласно сообщению, 18 человек выписаны вчера с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом.



Всего в группировке заявляют о 306 выписанных пациентах и шести летальных случаях.

У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.