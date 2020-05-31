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За сутки в Украине зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусом

31 мая 2020, 09:19

За сутки в Украине зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 31 мая коронавирус в Украине подтвержден у 23 672 человек. Из них 9 538 выздоровели, 708 умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За минувшие сутки зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели.

На сегодня коронавирусом в Украине болеет 13 426 человек.

Ситуация в регионах:

Данные с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма у украинской стороны отсутствуют.

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