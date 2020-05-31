На админгранице с Крымом пропал военный ВСУ

Военнослужащий ВСУ пропал с наблюдательного поста в районе полуострова Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом. В Военной службе правопорядка подозревают, что военного похитили.



Отсутствие военного обнаружили 20 мая около пяти часов утра. Поисковые мероприятия не дали результатов, на телефонные звонки военный не отвечает.



«По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы были похищены Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», — говорится в сообщении ВСП.



В настоящее время, принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Информация об инциденте передана в правоохранительные органы.