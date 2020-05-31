Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Шахтер» обыграл «Динамо» в первом после карантина матче

31 мая 2020, 18:54

«Шахтер» обыграл «Динамо» в первом после карантина матче

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 24-м туре Украинской премьер-лиги по футболу. Номинально домашний для «горняков» матч в Киеве завершился со счетом 3:1.


Обзор матча можно посмотреть здесь.

Для «Шахтера» и «Динамо» это первый матч после возобновления УПЛ. Команды не играли с середины марта из-за карантина, вызванного коронавирусом. Поединок проходил без зрителей.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, набрав 62 очка. «Динамо» занимает четвертое место с 46 очками. У «Зари» и «Десны» также по 46 пунктов, но они выше киевлян по дополнительным показателям.

Читайте также:

Болельщики «Зари» смотрели матч в Александрии из-за забора — карантин

ТЕГИ

Организации
Динамо Шахтер
События
упл

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:09
Главные события Донбасса за неделю
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
09:31
Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО
09:16
Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи
22:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:21
В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19
20:06
В Донецке затопило Ленинский проспект
20:03
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела
16:18
«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции
15:30
ОБСЕ сообщила о восстановлении позиций боевиков возле Петровского
все новости
22:09
Главные события Донбасса за неделю
18:54
«Шахтер» обыграл «Динамо» в первом после карантина матче
18:00
Боевики дважды стреляли с начала суток
16:14
В результате обстрела Авдеевки поврежден жилой дом
14:40
На админгранице с Крымом пропал военный ВСУ
12:31
В ВСУ произошел четвертый летальный случай вследствие коронавируса
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
10:10
Баканов рассекретил декларацию, но не указал руководство испанской фирмой
09:19
За сутки в Украине зафиксировано 468 новых случаев заболевания коронавирусом
09:11
Боевики 8 раз стреляли на Донбассе. Без потерь
08:59
В Донецкой области выявили еще два случая COVID-19
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
17:09
Словакия и Молдова с 1 июня откроют пункты пропуска на границе с Украиной
15:51
В Фонде госимущества сообщили о возврате «Центрэнерго» под контроль государства
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция