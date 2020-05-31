«Шахтер» обыграл «Динамо» в первом после карантина матче

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 24-м туре Украинской премьер-лиги по футболу. Номинально домашний для «горняков» матч в Киеве завершился со счетом 3:1.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ! МЫ – «ШАХТЕР»!



Побеждаем «Динамо» 3:1 в Киеве и увеличиваем отрыв от второго места до 16 очков!



Спасибо за вашу поддержку, где бы вы ни были! #ШахтерДинамо pic.twitter.com/FfTJ6AHM5a — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 31, 2020



Обзор матча можно посмотреть здесь.



Для «Шахтера» и «Динамо» это первый матч после возобновления УПЛ. Команды не играли с середины марта из-за карантина, вызванного коронавирусом. Поединок проходил без зрителей.



«Шахтер» лидирует в чемпионате, набрав 62 очка. «Динамо» занимает четвертое место с 46 очками. У «Зари» и «Десны» также по 46 пунктов, но они выше киевлян по дополнительным показателям.