Почти полтысячи человек смогли пересечь КПВВ Донбасса с момента закрытия на карантин

За более чем два месяца с момента прекращения пропуска через линию соприкосновения КПВВ смогли пересечь 468 человек. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.



«С 22 марта по 31 мая линию разграничения в сторону временно оккупированной территории пересекли 248 человек, на контролируемую — 220», — рассказал он.



Так, в сторону отдельных районов Донецкой области (ОРДО) проследовали 48 человек, на контролируемую — 30. В Луганской области 200 человек пересекли КПВВ в направлении ОРЛО, 190 — в сторону подконтрольной территории.



В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 пропуск через КПВВ осуществляется исключительно по гуманитарным обстоятельствам. По словам Лизогуба, основными причинами на сегодня является лечение, воссоединение близких членов семьи (дети, родители) и уход за тяжело больными родственниками.



Те, кто направляется на контролируемую территорию проходят обязательный термоскрининг и опрос медиков, отметил пресс-офицер ГПСУ. Он также рассказал, что прибывшие из ОРДЛО регистрируются в приложении «Дій вдома» и проходят самоизоляцию.

По состоянию на 1 июня на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 163 случая коронавируса, в Луганской области — 47.



В свою очередь, группировки «ДНР» и «ЛНР» признают 539 и 419 случаев COVID-19 в ОРДЛО соответственно.



У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.