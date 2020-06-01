Ермак: Более 400 тысяч детей на Донбассе находятся под угрозой из-за конфликта

Более 400 тысяч детей на Донбассе живут в постоянной угрозе пострадать вследствие обстрелов либо взрывоопасных предметов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по случаю Международного дня защиты детей.



«Целое поколение украинских детей на Донбассе растет под взрывы снарядов. Более 400 тыс. детей ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине», — написал он.



По информации ЮНИСЕФ, только с начала текущего года в результате обстрелов пострадали 10 детей.



«Именно поэтому мы стремимся, чтобы на украинской земле наступил мир. Постоянно требуем прекращения обстрелов, ускорения разведения войск и разминирования. Хотя хорошо понимаем, что это зависит не только от нас», — отметил руководитель ОП.



Ермак подчеркнул, что дети во всем мире страдают сегодня из-за экономического кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантина. По расчетам Детского фонда ООН, в Украине почти каждая вторая семья с детьми попадёт в тяжелое финансовое положение.



Кроме этого, карантин ухудшил доступ детей к учебе, отметил Ермак.



«Особенно это касается тех семей, которые не имеют доступа к Интернету. Эпидемия и ошибки медицинской реформы ухудшили доступ детей к медицинским услугам. Это ответственность каждого из нас — от правительства до конкретных чиновников, учителей, врачей и, конечно, родителей», — добавил он.