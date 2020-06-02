ФСБ подтвердила задержание украинского военного на админгранице с Крымом

Российская ФСБ задержала на админгранице с временно оккупированным Крымом украинского военнослужащего за якобы «незаконное пересечение границы». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ РФ.

«Пограничным управлением ФСБ России... за незаконное пересечение государственной границы... задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В. 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность», — сообщили в ФСБ.



Однако, в командовании Десантно-штурмовы войск Вооруженных сил Украины опровергли распространяемую информацию об алкогольном опьянении. Там также отмечают, что если бы информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой были бы обнародованы в первый же день, а не через трое суток.



Все детали и обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются правоохранительными органами. Командование Десантно-штурмовых войск предпринимает все необходимые меры для возвращения солдата в Украину.

Напомним, 30 мая в Вооруженных Силах Украины заявили, что в районе полуострова Ченгар в аннексированном Крыму похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту. Исчезновение военного обнаружили в 5 утра 30 мая.

Впоследствии стало известно, что пропавший — военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.