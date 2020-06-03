Коронавирус на Донетчине: 8 новых инфицированных и 8 выздоровевших

По состоянию на вечер 3 июня в Донецкой области выявлено восемь новых инфицированных коронавирусом. В тоже время восемь пациентов с COVID-19 излечились. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Один новый случай лабораторно подтвержден в Мариуполе (у 56-летней женщины, у которой предварительно была диагностирована пневмония) и у 7 жителей Славянска (мужчины 64, 42, 68 и 66 лет и три женщины, двум из которых 62 года, третьей — 61)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что все заболевшие в Славянске — из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.



Ранее мэр Славянска Вадим Лях сообщил о вспышке коронавируса среди работников одного из предприятий. По его данным, пострадали также члены семей. Госпитализированы шесть человек, один из них — в очень тяжелом состоянии.