В Славянске продолжает ухудшаться ситуация с COVID-19

В Славянске продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщает мэр города Вадим Лях.



«Мы имеем вспышку инфекции среди работников одного из предприятий. Пострадали также члены их семей. Сегодня госпитализированы 6 человек, один из них — в очень тяжелом состоянии», — написал мэр в Facebook.



Он напомнил, что сутки назад в инфекционном отделении от COVID-19 умер местный житель.



«Эпидемиологи, полиция и СБУ делают все возможное для выявления контактных лиц. При этом вызывают сомнения списки работников, который представило руководство пострадавшего предприятия. Есть причины думать, что они неполные», — рассказал мэр.



Он добавил, что в такой ситуации городская власть пока не может открывать детские сады, хотя 19 из них уже готовы к работе. Лях сообщил, что комиссия повторно рассмотрит вопрос о возобновлении учебного процесса у дошкольников 10 июня.

Вчера в Славянске был ужесточен карантин из-за роста числа заболевших. В городе запретили работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.