«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории два человека умерли от коронавируса COVID-19, также зафиксирован 31 новый случай заболевания. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что умерли женщины в возрасте 43 и 72 лет.



Среди новых случаев болезни один положительный результат на COVID-19 был выявлен у мужчины, прибывшего из России. Также заразились один ребенок, контактировавший ранее с инфицированной матерью, и 19 медицинских работников.



Всего «ДНР» признает 611 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 человека выздоровели, 23 скончались. На лечении остаются 434 пациента.