В подконтрольном группировке «ЛНР» Должанске (бывшем Свердловске) сохраняется режим строгой самоизоляции, потому что там зафиксирована наибольшая заболеваемость коронавирусом COVID-19.



Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, педает сепаратиссткий ресурс ЛИЦ.



«70% всех случаев осложнений коронавирусной пневмонии зарегистрированы именно в Свердловске, и более 55% летальных случаев коронавирусной пневмонии — это тоже Свердловск», — рассказала Пащенко.



Она уточнила, что 30% всех случаев заболевания COVID-19 зафиксировано именно там. При этом население этого города составляет всего 7% от общего числа жителей ОРЛО.

По словам Пащенко, существует широкий спектр факторов, способствующих сохранению сложной эпидситуации там. «Одна из причин такого массового заражения — то, что Свердловск — это приграничная территория, и выражена миграция населения», — отметила она.