Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19

05 июня 2020, 15:52

«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19

В подконтрольном группировке «ЛНР» Должанске (бывшем Свердловске) сохраняется режим строгой самоизоляции, потому что там зафиксирована наибольшая заболеваемость коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, педает сепаратиссткий ресурс ЛИЦ.

«70% всех случаев осложнений коронавирусной пневмонии зарегистрированы именно в Свердловске, и более 55% летальных случаев коронавирусной пневмонии — это тоже Свердловск», — рассказала Пащенко.

Она уточнила, что 30% всех случаев заболевания COVID-19 зафиксировано именно там. При этом население этого города составляет всего 7% от общего числа жителей ОРЛО.

По словам Пащенко, существует широкий спектр факторов, способствующих сохранению сложной эпидситуации там. «Одна из причин такого массового заражения — то, что Свердловск — это приграничная территория, и выражена миграция населения», — отметила она.

ТЕГИ

Организации
ЛНР
Места
Свердловск Должанск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
все новости
17:23
ОП: Меркель поддержала изменения в работе Минской группы
17:07
Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
16:16
В Раде появился проект постановления об увольнении Авакова
16:07
Украинцы рассказали, хотят ли они жить в России, ЕС или США
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
15:27
Запрет на въезд в ЕС для туристов продлен минимум до 1 июля
15:11
Глава ДонОГА увидел в протестах шахтеров ДТЭК политические мотивы
15:10
Опрос: Половина жителей Украины верят в мир на Донбассе через переговоры с Россией и «Л-ДНР»
14:37
Правозащитники вышли на акцию против Авакова
14:17
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:48
Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок
12:45
Кириленко: Открытие КПВВ может привести ко второй волне эпидемии уже сейчас
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция