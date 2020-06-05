Украинцы рассказали, хотят ли они жить в России, ЕС или США

Результаты исследования Киевского международного института социологии показали, что 46,1% украинцев выступают за вступление страны в Европейский союз, 13,1% - в Евразийский экономический союз, 28,3% - за неприсоединение ни к одному из союзов.



Согласно данным опроса, 41,9% украинцев считают, что Украина должна стремиться быть членом НАТО, 34,7% - нейтральным государством, 12% - членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).



При условии предоставления сейчас гражданства США или ЕС, 27,1% уехали бы туда жить, 65,1% - отказались бы. В Россию уехало бы 6,3% при 86,3% отказавшихся. При условии, что человек получает «100 тысяч долларов подъемных» в РФ уехало бы 11,2% опрошенных, 80,2% - отказались бы.

Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.



Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.