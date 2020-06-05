В Раде появился проект постановления об увольнении Авакова

В Верховной Раде зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.



Инициаторами постановления выступили депутаты фракции «Голос», которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из «Слуги народа» и Яна Зинкевич из «Европейской солидарности». Проект подписали 55 депутатов. Это нардепы из «Голоса», «Слуги народа», и один депутат из партии «Европейская солидарность».



Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.



На данный момент на сайте Рады в разделе «Законопроекты» текст постановления не опубликован.

В Киеве у зданий Кабинета министров и Верховной Рады прошли несколько акций с призывом уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.