Гражданин Испании заявил о пропаже своей жены в Донецке

В Донецке 3 июня «МГБ ДНР» задержало украинку, жену гражданина Испании, имеющую вид на жительство в Испании и Норвегии Евгению Йепес. Об этом пишет «Мариуполь-Экспресс» со ссылкой на мужа похищенной Ганнибала Йепес.



«Новости Донбасса» связались с Ганнибалом Йепесом. Он подтвердил информацию о пропаже жены в Донецке. Также он рассказал, что обратился в посольства Испании, Норвегии в Киеве, а также в посольство Украины.



По его словам, группа людей из 6-7 человек вечером пришла к квартире его жены Евгении и потребовали открыть дверь. Неизвестные представились сотрудниками «полиции», которые якобы проверяют информацию о продаже наркотиков.



«Они допрашивали ее и забрали в 23:45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения», — сказал Йепес.



Евгения Йепес Винуэса проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в Испании и Норвегии. Она приехала на несколько дней в Донецк в гости и проверить состояние собственной квартиры. Но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.



Муж пропавшей говорит, что связи с ней нет уже вторые сутки — номер отключен, в так называемой полиции «ДНР» говорит, что не обладают информацией о пропавшей.



Мужчина говорит, что написал заявление о похищении его жены в полицию Донецкой области, в полицию Испании и Норвегии.



В полиции Донецкой области не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о поступлении заявления о пропаже Евгении Йепес, поскольку сегодня выходной день.