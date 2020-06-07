«ДНР»: За сутки в ОРДО двое человек скончались, еще у 23-х подтвердили коронавирус

Двое человек скончались вследствие заболевания коронавирусом за минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Скончались мужчина в возрасте 54 лет и женщина в возрасте 83 лет.



Кроме этого, «ДНР» подтверждает 23 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, которые были выявлены 6 июня.



Согласно сообщению, все положительные результаты исследования выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее. Среди них — 1 ребенок и 2 медицинских работника.



Как заявляют в группировке, состояние пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10:00 7 июня «ДНР» признает 695 случаев коронавируса, из которых 167 человек выздоровели, 27 — умерли.