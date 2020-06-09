РФ планирует паспортизировать 800 тысяч жителей Донбасса до конца года

РФ планирует выдать российские паспорта 600 — 800 тысячам жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса до конца года. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.



Он рассказал, что российское гражданство по упрощенной системе получили уже более 180 тысяч жителей ОРДЛО, еще около 100 тысяч — получат паспорта РФ в ближайшие недели.



«На сегодняшний день получили паспорта 187 240 жителей народных республик. В стадии оформления находятся около 98 тыс. заявлений. В течение ближайших двух недель они получат паспорта граждан РФ. До конца года российские паспорта получат еще 600-800 тыс. жителей республик», — заявил Водолацкий.



Чиновник ожидает наплыва желающих вступить в гражданство РФ после возобновления перевозок между ОРДЛО и РФ, приостановленными со стороны группировок «ДНР/ЛНР» в связи с пандемией коронавируса.



На сегодня в Ростовской области работает 2 пункта выдачи паспортов жителям Донбасса. По словам Водолацкого, службы РФ откроют еще несколько пунктов выдачи в случае необходимости.



«Мы уже прогнозируем огромное количество людей... Это будут сотни тысяч людей, которые сейчас просто ждут окончания карантина. Мы будем смотреть после снятия карантина, какой будет приток документов: если в этом будет необходимость, наши службы смогут развернуть еще два-три пункта [выдачи паспортов]», — заявил он.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.