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Стали известны все переселенцы, которые участвуют в переговорах ТКГ

09 июня 2020, 10:44

Стали известны все переселенцы, которые участвуют в переговорах ТКГ

Украинская делегация 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) из числа вынужденных переселенцев.

Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.

Приглашенными представителями от Луганской области, по данным «Интерфакс-Украина», стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.

Украинская сторона заявляла, что приглашением переселенцев хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.

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