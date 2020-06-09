Стали известны все переселенцы, которые участвуют в переговорах ТКГ

Украинская делегация 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) из числа вынужденных переселенцев.



Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.



Приглашенными представителями от Луганской области, по данным «Интерфакс-Украина», стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.

Украинская сторона заявляла, что приглашением переселенцев хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.