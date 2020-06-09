Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом

Президент Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы показать украинцам, какого это пройти через болезнь и не сдаться. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».



«Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу», — рассказал Зеленский.



«Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — добавил президент.



Впоследствии от этой идеи отказались, так как «решили, что слишком. Что перебор».



«Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — считает Зеленский.

За минувшие сутки в Украине выявлено 394 случая заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 27 856 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 — умерли от осложнений.