Обвинение по делу MH17 отвергло российские аргументы о катастрофе

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе самолета «Боинг» рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом 17 июля 2014, сторона обвинения 9 июня продолжила представлять свои доказательства. Об этом пишет «Радио Свобода».



Так, обвинение проинформировало, почему следствие отбросило различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали российские СМИ и официальные представители России.



Речь идет, в частности, об утверждении, якобы «Боинг» мог быть сбит украинским военным самолетом.



«Следствие проанализировало данные радаров, которые работали в момент катастрофы "Боинга". Ни один украинский радар в зоне катастрофы в ее момент не работал. Российский диспетчерский радар не зафиксировал наличии других самолетов наряду с "Боингом". Он не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это вполне логичным, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолетом», — говорится в сообщении.



Отмечается, что данные военных радаров Россия следственной группе не передала. У Соединенных Штатов сведений также нет.



Сторона обвиненич напомнила, что человек, который выдавал себя за «испанского диспетчера Карлоса» и якобы сообщал об украинских самолетах рядом с «Боингом» был найден. Он признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.



Следствие также отбросило высказанную российским концерном «Алмаз-Антей» версию, якобы «Боинг» мог быть сбит с территории, контролируемой властями Украины.



Обвинение также изучило данные о ракете, переданные министерством обороны России в 2018 году.



Российское военное ведомство утверждало, что ракета, которой мог быть сбит «Боинг», была передана в украинскую военную часть еще в 1986 году.



Следствие заявило, что в документах есть противоречия, в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит «Боинг». Кроме того, по документам 1991 ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.



Ожидается, что обвинение обнародует свои данные также в среду, 10 июня. Нынешний этап процесса завершится 12 июня, после чего будет объявлен перерыв.