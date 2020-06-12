Кабмин предложил уменьшить число районов в Украине до 129

Кабинет министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в стране 129 новых укрупненных районов.



Соответствующие проекты постановления Верховной Рады были приняты на сегодняшнем заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



Предлагается создать 129 новых районов, из них в Житомирской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Ровенской областях — по 4 района, в Харьковской и Львовской — по 7, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской — по 5, в Тернопольской, Херсонской, Черновицкой — по 3, а в Днепропетровской, Киевской и в Одесской — по 6 районов.



В Донецкой и Луганской областях предлагается создать по 8 районов, при чем 7 из них приходятся на временно неподконтрольные территории обеих областей, в оккупированном Крыму предполагается создать 10 укрупненных районов.