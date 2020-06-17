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В Донецкой области умер пациент с COVID-19 и черепно-мозговой травмой

17 июня 2020, 06:54

В Донецкой области умер пациент с COVID-19 и черепно-мозговой травмой

В Донецкой области умер восьмой человек, у которого был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Он рассказал, что 15 июня в травматологическом отделении Славянской клинической больницы умер мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». При этом он был из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждена ранее.

«Несколько дней назад у него был взят материал для ПЦР-исследования. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции. Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии скончался. Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера (15 июня - прим.) результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным», — рассказал Кириленко.

Он пояснил, что по действующим условиям ведения статистики, этот случай нужно отнести к общему числу смертей — как человека с подтвержденным наличием коронавируса.

Глава ОГА отметил, что 16 июня в области не было подтверждено новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 9 пациентов выздоровели.

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