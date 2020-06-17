«ДНР» сообщила о 35 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 35 заболевших коронавирусом, двое ранее заболевших скончались: 71-летний мужчина и 53-летняя женщина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что все новые случаи COVID-19 выявлены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них 13 медицинских работников и 1 ребенок.



Также 16 июня выздоровели 24 человека.



Всего «ДНР» подтверждает 889 случаев коронавируса. Из них выписан 241 человек, 45 — умерли. На лечении остаются 603 пациента.

У Минздрава Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 338 случаев COVID-19.