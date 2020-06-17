Сдача ВНО начнется, как и планировалось, с 25 июня

Внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется запланировано с 25 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он сообщил, что сегодня правительство примет постановление, которое предусматривает возврат средств за пробное ВНО, которое отменили из-за коронавируса.



«Во-вторых, сейчас нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет согласно обозначенному плану. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию», — заявил он на заседании Кабмина.



Шмыгаль рассказал, что сейчас идет подготовка безопасных мест для проведения оценивания.



«Нам в этом помогают "Нафтогаз", ЮНИСЕФ, европейские и международные партнеры, которые уже отгрузили средства индивидуальной защиты для этих потребностей практически в каждую область и почти на каждое место проведения ВНО», — отметил премьер.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности во вторник, 16 июня, Шмыгаль назвал при каких мерах возможно перенесение ВНО: в случае 60 активных больных на 100 тысяч населения и более 50% областей, где количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% загруженных больными коек в больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.



Основная сессия ВНО стартует 25 июня и продлится до 17 июля, дополнительная – с 24 июля по 10 августа.