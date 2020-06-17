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«ЛНР»: Задержан луганчанин за миллионную взятку «прокурору»

17 июня 2020, 16:56

«ЛНР»: Задержан луганчанин за миллионную взятку «прокурору»

В Луганске задержан местный житель в момент передачи взятки одному из «прокуроров» группировки «ЛНР». Об этом заявил «начальник следственного отдела» в «Генпрокуратуре ЛНР» Александр Александров, передает ЛИЦ.

По его словам, 15 июня к работнику «Генпрокуратуры» обратился житель Луганска и предложил дать взятку за изменение в отношении одного из фигурантов уголовного дела меры пресечения, на меру которая не связана лишением свободы.

Отмечается, что он хотел изменения меры пресечения для одного из задержанных должностных лиц унитарного предприятия.

16 июня луганчанина задержали после передачи взятки в сумме одного миллиона рублей (260 тысяч гривен).

В отношении задержанного «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 360 Уголовного кодекса ЛНР, а именно — дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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