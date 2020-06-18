В Донецкой области выявили еще 11 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 17 июня, в Донецкой области выявили еще 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что семь заразившихся зафиксировано в Славянске, три — в Мариуполе и один — в Краматорске.



Четыре из них — у пациентов с предварительным диагнозом «пневмония». Один — во время планового обследования медработника, остальные шестеро — это контактировавшие лица, у которых наличие вируса была подтверждена ранее.



Среди инфицированных — четыре медработника и ребенок.



Всего на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 349 случаев COVID-19. Из них выздоровели 155 человек, умерло 8. На лечении остается 186 человек.