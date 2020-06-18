В группировке «ЛНР» признали 466 случаев коронавируса

В группировке «ЛНР» заявили, что на подконтрольной им территории всего зарегистрировано 466 случаев заболевания COVID-19. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



В так называемом «минздраве» утверждают, что согласно проведенным исследованиям 17 июня, выявлено шесть случаев заболевания.



Последний раз «ЛНР» сообщала о новых случаях заболевания коронавирусом 5 июня. На тот момент в формировании признавали 429 случаев болезни.

Всего с начала пандемии в отдельных районах Луганщины выписано с выздоровлением 418 человек, умерли 11 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.