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В Раде не хватило голосов для прекращения полномочий Вакарчука

18 июня 2020, 12:15

В Раде не хватило голосов для прекращения полномочий Вакарчука

Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата Святослава Вакарчука из фракции «Голос».

За соответствующее постановление проголосовало 175 народных депутатов при необходимых 226.

Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий 11 июня.

Вакарчук был лидером «Голоса» на внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года. За политсилу проголосовало 5,82% украинцев, еще три депутата от «Голоса» победили на мажоритарных округах.

11 марта Вакарчук сложил полномочия руководителя партии «Голос», вместо него была избрана Кира Рудык.

В 2007 году Вакарчук был избран в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона». В сентябре 2008 года он подал заявление о сложении депутатских полномочий, через три месяца парламент лишил его мандата. Тогда за время работы в Раде Вакарчук не подал ни одного законопроекта.

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