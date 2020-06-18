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Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме в первом чтении

18 июня 2020, 14:21

Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум. За соответствующий законопроект №3612 было отдано 252 голоса.

Согласно законопроекту, всеукраинский референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее чем 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

Законопроектом предусматриваются виды всеукраинского референдума по предмету: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины, решение вопроса общегосударственного значения, изменение территории Украины, утрата силы закона или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, противоречащие положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также предметом плебисцита не могут стать решения в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии, отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может быть вынесен один вопрос. Решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено исключительно на новом референдуме, но не ранее, чем через три года. Право голоса имеют все дееспособные граждане Украины, достигшие 18 лет. Проект предусматривает возможность организации электронного голосования.

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