«ЛНР» лишила свободы на 10 лет жителя Алчевска по обвинению в «госизмене»

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 10 годам лишения свободы по обвинению в «госизмене» и работе на СБУ. Об этом пишет сепаратиский сайт ЛИЦ.



Мужчине вменяют сбор и передачу сведений о перемещении личного состава, военной техники и дислокации подразделений «народной милиции ЛНР» с августа 2018 года по май 2019 года.

Бывший пленный группировки «ЛНР» Сергей Русинов рассказал, что в колонии № 19 оккупированного города Вахрушево Луганской области остается минимум тринадцать человек, которых боевики обвиняют в госизмене, диверсии или шпионаже.