Матч донецкого «Олимпика» с вышедшими из карантина «Карпатами» перенесен на день

Дирекция Украинской премьер-лиги частично удовлетворила просьбу львовских «Карпат» о переносе матча 27-го тура против донецкого «Олимпика». Об этом сообщается на сайте УПЛ.



Встреча состоится 21 июня в 17:00, а не 20 июня в 14:00, как планировалось ранее.



Место проведения матча будет определено до 19 июня.



В «Карпатах» только 16 июня закончился 15-дневный карантин после вспышки коронавируса в клубе. Отмечалось, что 8 футболистов и 5 сотрудников клуба продолжают находиться на самоизоляции, поскольку у них остаются признаки коронавируса.



Из-за коронавируса «Карпаты» пропустили три тура чемпионата.