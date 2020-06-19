Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще один ранен при обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен в результате обстрелов. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



В штабе добавили, что огонь велся по позициям вблизи Авдеевки, Марьинки, Крымского, Орехово.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один военный грузовик противника и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.



Также указано, что украинские военные открывали огонь в ответ из "дежурных средств". По данным разведки, 18 июня украинские военные уничтожили один военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.



По данным штаба, с начала текущих суток боевики обстреляли позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также минометы калибра 82 мм применялись на подступах к Шумам. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.