Песков о возможности изменений минских договоренностей: «Ситуация очень небезопасная»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасной ситуации с урегулированием конфликта на Донбассе, которая сложилась вокруг минских договоренностей, после заявлений украинских чиновников о необходимости их изменения. Об этом он сказал в эфире российского «Первого канала».



«Если это будет звучать чаще, и если это будет набирать форму абсолюнто официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто нет», — заявил Песков.

Напомним, марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть только год для того, чтобы договориться с Россией о мире на Донбассе в рамках минских соглашений. Если этого не произойдет, то, по его словам, Киев выйдет из переговоров и перейдет к другим сценариям действий.