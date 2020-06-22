МИД презентовал интерактивную карту для планирования путешествий за границу в пандемию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своем онлайн-брифинге презентовал интерактивную онлайн-карту мира про ораничения и разрешения въезда в страны на время пандемии коронавируса.



«Создание этой карты давно назрело ... мы решили найти такое системное решение — создать интерактивную карту ... Она имеет два уровня информации. Первый — режим въезда для граждан Украины в иностранное государство ... Вторая карта — это режим транзитного проезда», — отметил министр.



Страны на карте выделены разным цветом: зеленый — ограничений нет, желтый — есть определенные условия для пересечения границы, оранжевый — существует запрет на въезд или транзит.



Нажав на одну из стран можно увидеть подробную информацию о режиме и условиях пересечения границы или для транзита через выбранное государство.



Дмитрий Кулеба добавил, что карта будет существовать и информация на ней будет обновляться до тех пор, пока в мире продолжются ограничения, связанные с пандемией COVID-19.



Кроме того, министр порекомендовал украинцам, которые планируют выезжать за границу, зарегистрироваться в системе «Друг». Этот проект пока используют для предупреждения, при необходимости — розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом: природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов.



Посмотреть интерактивную онлайн-карту можно, перейдя по ссылке. Также официальную информацию МИД для путешествующих можно просмотреть тут.