«ДНР» более 70 дней удерживает в плену дончанина без связи с родными

С середины апреля боевики «МГБ ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко за публикации в поддержку Украины. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила его крестная, блогер Наталия Казённова.
Богдан родился и вырос в Донецке. Болеет за ФК «Шахтер», увлекается игрой на гитаре. В 2014 году семья не имела возможности выехать из Донецка. Богдан окончил школу, некоторое время учился в одном из местных вузов. С 17 лет работает как фрилансер. Планировал сдать ВНО и поступить в украинский вуз.
Богдан распространял в социальных сетях авторские песни на украинском языке и мнения о будущем Донецка. Он также публиковал фотографии с украинским флагом.
10 апреля «МГБ ДНР» провела обыск в квартире в Донецке, где Богдан проживал с матерью. В ходе обыска у него изъяли компьютер. Самого Максименко арестовали «в административном порядке сроком на 30 суток» по подозрению в «экстремистской деятельности».
Последняя запись Богдана в Facebook
Богдан имеет врожденный порок сердца и нуждается в медицинском сопровождении. Первую передачу лекарств удалось оформить только 22 июня, на 72-й день удержания.
Родным удалось передать Богдану только передачу, никаких личных контактов не было, рассказала Казённова. О состоянии здоровья парня близким неизвестно.
Сейчас родные проводят работу по включению Богдана в списки на обмен удерживаемыми лицами.
«Родные в контакте с ключевыми международными организациями, правозащитниками. Направили запрос на включение в списки на обмен представителю омбудсмена в Донецкой области. Запланированы дальнейшие шаги», — отметила Казённова.
По словам крестной задержанного, «ДНР» вменяет Максименко три статьи «уголовного кодекса», однако какие именно — неизвестно.
«Следователь» пока не общался с семьей, хотя родные неоднократно пытались узнать, кто ведет дело, в чем конкретно обвиняют Богдана», — отметила она.
Журналистка сообщила, что о задержании Максименко проинформированы международные организации, представительство омбудсмена в Донецкой области и «люди, которые способствовали освобождению многих пленников».