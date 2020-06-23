«ДНР» более 70 дней удерживает в плену дончанина без связи с родными

Богдан Максименко

С середины апреля боевики «МГБ ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко за публикации в поддержку Украины. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила его крестная, блогер Наталия Казённова.



Богдан родился и вырос в Донецке. Болеет за ФК «Шахтер», увлекается игрой на гитаре. В 2014 году семья не имела возможности выехать из Донецка. Богдан окончил школу, некоторое время учился в одном из местных вузов. С 17 лет работает как фрилансер. Планировал сдать ВНО и поступить в украинский вуз.



Богдан распространял в социальных сетях авторские песни на украинском языке и мнения о будущем Донецка. Он также публиковал фотографии с украинским флагом.



10 апреля «МГБ ДНР» провела обыск в квартире в Донецке, где Богдан проживал с матерью. В ходе обыска у него изъяли компьютер. Самого Максименко арестовали «в административном порядке сроком на 30 суток» по подозрению в «экстремистской деятельности».

Последняя запись Богдана в Facebook

Богдан имеет врожденный порок сердца и нуждается в медицинском сопровождении. Первую передачу лекарств удалось оформить только 22 июня, на 72-й день удержания.



Родным удалось передать Богдану только передачу, никаких личных контактов не было, рассказала Казённова. О состоянии здоровья парня близким неизвестно.



Сейчас родные проводят работу по включению Богдана в списки на обмен удерживаемыми лицами.



«Родные в контакте с ключевыми международными организациями, правозащитниками. Направили запрос на включение в списки на обмен представителю омбудсмена в Донецкой области. Запланированы дальнейшие шаги», — отметила Казённова.



По словам крестной задержанного, «ДНР» вменяет Максименко три статьи «уголовного кодекса», однако какие именно — неизвестно.



«Следователь» пока не общался с семьей, хотя родные неоднократно пытались узнать, кто ведет дело, в чем конкретно обвиняют Богдана», — отметила она.



Журналистка сообщила, что о задержании Максименко проинформированы международные организации, представительство омбудсмена в Донецкой области и «люди, которые способствовали освобождению многих пленников».