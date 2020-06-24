«Л-ДНР» организует подвоз на голосование по поправкам в Конституцию России

Группировки «ДНР» и «ЛНР» запускают рейсовые автобусы, которые будут возить желающих принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайтах «министерств транспорта» формирований.



Автобусы с 25 июня по 1 июля будут осуществлять рейсы в населенные пункты в Ростовской области, где расположены избирательные участки, в которых могут проголосовать владельцы российских паспортов без регистрации.



«ДНР» отмечает, что автобусы будут ходить с автовокзалов городов: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Новоазовск, Снежное и Шахтерск.



«ЛНР» будет осуществлять рейсы только с автовокзала Луганска.



В справочной донецкого автовокзала «Южный» корреспонденту «Новостей Донбасса» сказали, что стоимость билета туда и обратно составляет 150 рублей (58 гривен). Обычно поездка в Ростовскую область на автобусе в один конец стоит 500 рублей (190 гривен).



Цены на поездку для голосования в Луганске варьируются от 350 до 450 рублей (135-175 гривен) в оба конца.



В голосовании могут принять участие только местные жители, которые получили российские паспорта.



Участвующим в голосовании не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию, если они вернулись из РФ в тот же день. На сайте «Минтранса ЛНР» отмечается, что посадка в автобус разрешена при наличии маски, перчаток.

Поправки в российскую Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин. Пакет поправок включает «обнуление» президентских сроков Путина, расширение власти президента, пожизненную неприкосновенность бывших президентов, внесение в конституцию упоминания веры в Бога.



Кроме того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.