В Российской Федерации в сентябре состоятся учения «Кавказ 2020», во время которых вполне вероятен сценарий, когда Кремль может объявить гуманитарную катастрофу в Крыму из-за нехватки воды и захватить дамбу в Херсоне.



Об этом в программе «На самом деле: МИР» телеканала ДОМ заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Силы Российской Федерации собираются провести учения «Кавказ 2020». Поэтому, в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала», — сказал он.



Ходжес добавил, что часто слышит разговоры о нехватке воды в Крыму: «У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по северному крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии».



«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», — сказал он.



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подготовка к «Кавказ-2020» уже ведется.