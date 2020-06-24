Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия в сентябре может захватить дамбу в Херсоне — экс-командующий силами США в Европе

24 июня 2020, 22:46

Россия в сентябре может захватить дамбу в Херсоне — экс-командующий силами США в Европе

В Российской Федерации в сентябре состоятся учения «Кавказ 2020», во время которых вполне вероятен сценарий, когда Кремль может объявить гуманитарную катастрофу в Крыму из-за нехватки воды и захватить дамбу в Херсоне.

Об этом в программе «На самом деле: МИР» телеканала ДОМ заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Силы Российской Федерации собираются провести учения «Кавказ 2020». Поэтому, в Южном военном округе, рядом с Черным морем и Украиной, будет большое количество войск, военного потенциала», — сказал он.

Ходжес добавил, что часто слышит разговоры о нехватке воды в Крыму: «У них значительная засуха из-за погоды и потому что Украина правильно заблокировала воду, поступающую из реки Днепр по северному крымскому каналу на полуостров. Так что там проблема с водой. Эта проблема, которая возникла из-за незаконной российской аннексии».

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым», — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подготовка к «Кавказ-2020» уже ведется.

ТЕГИ

Люди
Бен Ходжес
Прочее
Россия-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:45
Как вернуть захваченные «Л-ДНР» предприятия ►
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
«Л-ДНР» организует подвоз на голосование по поправкам в Конституцию России
13:29
«ЛНР» тоже провела военный парад на фоне коронавируса
11:23
«ДНР» подтвердила 1054 случая коронавируса и 66 смертей
10:13
На оккупированной Луганщине из-за непогоды без света 7 населенных пунктов
09:35
«ДНР» проводит военный парад на фоне COVID-19: зрители на площади, проблемы в трансляции
09:29
В «ЛНР» сообщили о 474 случаях заболевания COVID-19
08:38
У блокпоста «ДНР» собралась очередь еще ночью — во время комендантского часа
07:19
Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
В Донецке медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненном без боевиков
20:07
В ОБСЕ обеспокоены уничтожением камер миссии у Широкино и Петровского
16:44
Военный парад в Донецке: 24 июня «ДНР» перекроет центр
16:10
Самоизоляция с приложением «Дій вдома»: в ГПСУ рассказали, как справляются пенсионеры на КПВВ
все новости
08:52
Очередной антирекорд: в Украине 994 человека заразились коронавирусом за сутки
08:45
Как вернуть захваченные «Л-ДНР» предприятия ►
08:28
В Славянске у 22 работников психоневрологического интерната обнаружили коронавирус
08:18
Штаб заявил о пяти обстрелах со стороны боевиков на Донбассе
22:46
Россия в сентябре может захватить дамбу в Херсоне — экс-командующий силами США в Европе
22:12
«Мариуполь» уступил в полуфинале Кубка Украины по футболу
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:29
Срна назначен директором по футболу в «Шахтере»
21:08
В СБУ объяснили, почему Варнаве разрешили въезд в Украину
20:19
ОП: Вчера на Донбассе впервые за 5 лет не было убитых и раненных
18:56
Януковичу повторно сообщено о подозрении в госизмене
18:21
Боевики трижды стреляли с начала суток. Потерь нет
17:10
На местных выборах смогут проголосовать около 5 млн лиц без регистрации
17:02
«Л-ДНР» организует подвоз на голосование по поправкам в Конституцию России
16:21
В ГПСУ просят заранее устанавливать приложение «Дій вдома». На КПВВ нестабильная связь
все новости
ВИДЕО
Как вернуть захваченные «Л-ДНР» предприятия ►
25 июня, 08:45
Глава «ДНР» Пушилин живет в донецком особняке, отобранном у владельца гостиницы
24 июня, 07:19
Как справиться со стрессом самостоятельно во время пандемии ►
23 июня, 17:28

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция