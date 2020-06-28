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В Украине за сутки 917 человек заболели коронавирусом

28 июня 2020, 09:34

В Украине за сутки 917 человек заболели коронавирусом

По состоянию на утро воскресенья в Украине выявлено 917 новых случаев Covid-19, 233 из числа ранее заболевших выздоровели, 19 умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

По данным СНБО, количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 42 982 человек, выздоровевших — 18 934, умерли 1 129 человек.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (173 случая), Ровенской (93 случая) и Закарпатской (86 случаев) областях.

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