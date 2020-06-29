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На Россию могут наложить санкции за участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Донбасса — МИД

29 июня 2020, 13:00

На Россию могут наложить санкции за участие в голосовании по поправкам в Конституцию жителей Донбасса — МИД

Организация участия в голосовании о внесении изменений в Конституцию РФ жителей оккупированного Донбасса будет иметь для России политические и правовые последствия. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления», — сказал он.

Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, в Донецкой и Луганской областях.

«Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосования, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, в отношении лиц, организовавших такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству», — пояснил он.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом «с точки зрения международного права нелегитимном голосовании».

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа.

Голосование за поправки в Конституцию проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года. Глава «ДНР» Денис Пушилин призывал жителей Донбасса с незаконно полученными российскими паспортами принять участие в голосовании.

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