На Донбассе людей пропускают только через КПВВ «Станица Луганская»

Пропуск через линию соприкосновения на востоке Украины на данный момент осуществляется только через пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Так, в понедельник данный КПВВ пересекли более 800 человек.



В ведомстве отметили, что через КПВВ «Станица Луганская» пропуск граждан в пешем порядке осуществляется ежедневно на выход в сторону ОРЛО с 7:00 до 18:00, на вход на подконтрольную территорию — с 7:00 до 20:00.



В ГПСУ напомнили, что с 11 июня боевики блокируют работу КПВВ «Марьинка», а с 28 июня КПВВ «Новотроицкое».



Пропускные операции на КПВВ «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляются вообще.



В ГПСУ, напомнили что все люди, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в больнице.



Не подлежат самоизоляции/обсервации участники внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательный центр «Донбасс — Украина», вместе с одним сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19.



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