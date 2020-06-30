Шахтеры митингуют под Офисом президента. ДТЭК свою причастность отрицает

Возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров предприятий «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», а также шахт Львовско-Волынского бассейна.



Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец сообщил, что переговорная группа горняков зашла в здание Офиса президента.



Он привел перечень требований, которые озвучили организаторы протеста. Основные из них — погасить перед работниками государственных шахт задолженность по зарплате, а также рассчитаться с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь: ГП «Львовуголь» (353 миллиона гривен), ГП «Первомайскуголь» (177 миллиона ​​гривен), шахта имени Сургая (94 миллиона гривен), «Южнодонбасская № 1» (260 миллиона гривен).





Также горняки требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси; восстановить работу блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены по использованию антрацитового угля на уголь газовой группы.



В протесте участвуют работники предприятия «Добропольеуголь», которым управляет компания ДТЭК Рината Ахметова. В пресс-службе ДТЭК заявили, что не имеют отношения к организации митинга.



«Ответственность за рост социальной напряженности, за акции протеста лежат на представителях государственной власти, которые реализуют практику административного вмешательства в работу рынка, что привело к кризису всей энергетической отрасли Украины», — утверждают в ДТЭК.



В компании отметили, что остается нерешенным вопрос установления рыночных цен на производимую тепловой генерацией электроэнергию, которые, по ее мнению, искусственно занижаются из-за нерыночных инициатив и решений НКРЭКУ, а также «манипуляций трейдеров-спекулянтов».



ДТЭК опровергла обвинения в свой адрес со стороны главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, назвав его действия «использованием государственной власти в личных целях для давления на частный бизнес», а также «пренебрежением стратегическими интересами государства».



В свою очередь Герус заявил, что основное количество работников угольных предприятий, которые планируют принять участие в акциях протеста с 30 июня являются представителями компании «ДТЭК Добропольеуголь», находящейся в простое.



По его словам, уменьшение потребностей в угле, что привело к вынужденному простою «Добропольеугля », обусловлено решением ДТЭК, в частности, приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию.



«В апреле 2020 года в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, нежели в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это приводит к уменьшению потребностей в угле», — отметил глава энергокомитета.



При этом Герус утверждает, что компания не придерживается заложенных в прогнозном балансе показателей экспорта электроэнергии в Венгрию из «Бурштынского энергоострова», указав, что его объем, в частности, в мае был заложен на уровне 385 миллионов кВт-ч, а по факту составил 0,2 миллиона кВт-ч. «Ведь нереализованный экспорт — это и есть несожженный уголь и шахты в простое», — пояснил он.



Комментируя наличие задолженности перед работниками госшахт глава комитета отметил, что на большинстве этих предприятий заработная плата выплачена полностью или частично за май.



«То есть задолженность на большинстве госшахт меньше одного месяца. Ситуация не идеальная, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки. Для примера, год назад — в июне 2019 года — долги перед шахтерами госшахт составляли 2-4 месяца. Сегодня ситуация намного лучше», — подчеркнул Герус.