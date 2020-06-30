ОБСЕ зафиксировала вертолеты у неподконтрольной части украинской границы

Миссия ОБСЕ зафиксировала 25 июня вертолеты у неподконтрольной части украино-российской границы в районе КПП «Донецк» и «Гуково». Об этом сообщается в отчете миссии.



«25 июня в 10:15 ОТ на КПП "Донецк" СММ наблюдала зеленый вертолет типа Ми-8, летевший с северо-северо-запада и поворачивающий в северо-восточном направлении на высоте приблизительно 150 м. Вертолет оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден», — говорится в отчете.



В тот же день в 10:32 на подконтрольном боевикам КПП «Гуково» наблюдатели видели вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с севера в северо-восточном направлении на расстоянии примерно 150-200 м от КПП.



Вертолет также оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден, отметили в миссии.