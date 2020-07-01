В Кабмине дали оценку российским паспортам на Донбассе

Украина не признает принудительное получение российского гражданства на оккупированных территориях.



Об этом в программе «На самом деле: Донбасс» телеканала ДОМ заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский.



«Мы не признаем получение иного гражданства, кроме украинского, и мы не признаем отказ от украинского гражданства в связи с принудительными, я бы сказал, репрессивными, навязываемыми методами получения гражданства другого государства», — подчеркнул он.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.