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С 1 июля можно сменить избирательный адрес без привязки к прописке

01 июля 2020, 15:42

С 1 июля можно сменить избирательный адрес без привязки к прописке

С 1 июля 5,5 млн украинцев смогут участвовать в местных выборах без привязки к месту регистрации. Об этом сообщили в общественном холдинге «Группа влияния».

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Закон «О Государственном реестре избирателей».

Отныне граждане могут голосовать без привязки к зарегистрированному месту жительства.

«Все препятствия, связанные с "пропиской", преодолены. Теперь человек может определить свой избирательный адрес по месту фактического проживания, а не регистрации в паспорте», — прокомментировала Татьяна Дурнева, исполнительная директор холдинга.

Для участия в местных выборах 25 октября 2020 года гражданам необходимо в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса.

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