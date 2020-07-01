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Глава НБУ подал заявление об отставке

01 июля 2020, 21:52

Глава НБУ подал заявление об отставке

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Свое решение он объяснил политическим давлением.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине », - говорится в сообщении.

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