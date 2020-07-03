Гражданина Чехии осудили на 3 года условно за участие в боях на стороне «ДНР»

Суд города Ческе-Будейовице приговорил гражданина Чехии Павла Кафку к трем годам тюрьмы условно за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Czech Radio.



27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил в рядах «армии» группировки «ДНР». По данным обвинения, Кафка прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя. Сначала обвинение требовало приговорить Кафку к 12 годам лишения свободы за терроризм.



Кафка не признал себя виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне боевиков и заявлял, что отправился на Донбасс с целью оказания помощи людям без крыши над головой или работы в больнице.



Судья, однако, обратила внимание на то, что гуманитарная помощь в зоне военного конфликта предоставлялась. Например, там работала чешская организация «Человек в беде».



Кафка был одним из двух подозреваемых, которым в мае прокурор города Праги выдвинул обвинения в участии в боевых действиях против Украины на Донбассе.



Вторым подозреваемым является гражданин Беларуси, постоянно проживающий в Чехии. Сейчас он находится в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений. Его дело будет рассматривать суд Праги.