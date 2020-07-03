СБУ разоблачила на Харьковщине масштабное производство дипломов для «ДНР»

В Харьковской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных дипломов о высшем образовании для группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По версии следствия, жители Харьковской и Киевской областей организовали масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов.
«Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий», — говорится в сообщении.
Подозреваемые использовали номера настоящих дипломов, выданных ранее. Изготовление «дипломов» оплачивалось через электронные переводы, а поддельные бумаги отправлялись по почте в оккупированные районы Донецкой области через подконтрольные боевикам участки границы с РФ.
По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов.
СБУ задержала одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады «ДНР».
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
В ходе обысков офиса злоумышленников в Киеве и по местам проживания фигурантов следователи изъяли доказательства противоправной деятельности.