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СБУ разоблачила на Харьковщине масштабное производство дипломов для «ДНР»

03 июля 2020, 14:53

СБУ разоблачила на Харьковщине масштабное производство дипломов для «ДНР»

В Харьковской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением поддельных дипломов о высшем образовании для группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, жители Харьковской и Киевской областей организовали масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов.

«Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий», — говорится в сообщении.

Подозреваемые использовали номера настоящих дипломов, выданных ранее. Изготовление «дипломов» оплачивалось через электронные переводы, а поддельные бумаги отправлялись по почте в оккупированные районы Донецкой области через подконтрольные боевикам участки границы с РФ.

По данным СБУ, ежемесячно подозреваемые изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов.

СБУ задержала одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады «ДНР».

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков офиса злоумышленников в Киеве и по местам проживания фигурантов следователи изъяли доказательства противоправной деятельности.

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