«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 22 новых случая инфицирования коронавирусом. Один из ранее заболевших скончался — 63-летний мужчина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника и один ребенок.



Всего по состоянию на 7 июля «ДНР» признает 1264 случая COVID-19. Из них 558 человек уже выписаны, а 77 — умерли. Продолжают болеть 629 пациентов.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.