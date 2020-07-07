В Донецкой области коронавирус диагностировали еще у пяти человек

За минувшие сутки в Донецкой области коронавирус COVID-19 был выявлен у пяти человек. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Три случая болезни зафиксированы в Славянске, по одному — в Мариуполе и Бахмуте.



Среди инфицированных — 80-летний мужчина и четыре женщины 37, 56, 60, 76 лет. Одна из инфицированных — медработница славянского психоневрологического интерната.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано 686 случаев COVID-19. Из них 239 человек выздоровели, 10 — умерли. На лечении остается 437 пациентов.